Кому не следует окунаться на Крещенских купаниях

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Служба ГИМС ГУ МЧС России по Якутии напомнило о правилах, которые следует соблюдать в Крещенские купания. В Якутии они пройдут при крайне низких температурах, ниже 50 градусов.

Первое. Окунаться можно лишь в специально оборудованных прорубях. В январе 2022 года пользователи соцсети распространили видео, на котором женщина (не в Якутии) на глазах у родных прыгает в прорубь на реке с сильным течением. В результате она не смогла вынырнуть обратно.

Второе. Желающим принять участие в Крещенских купаниях лучше за несколько недель до этого события отказаться от алкоголя. Вместо этого лучше плотно поешьте за два часа купания в купели. Кроме того, перед погружением в прорубь проверьте, не скользит ли у вас обувь, надо разогреть тело.

Что категорически запрещается в период крещенских купаний?

• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения;

• купание детей без присмотра взрослых;

• загрязнять и засорять купель;

• приводить с собой собак и других животных;

• нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой;

• при групповом купании находиться в воде более трех человек одновременно;

• находиться рядом с прорубью на льду одновременно более 20 людям;

• оставлять на льду и в гардеробах бумагу, стекло и другой мусор;

• подъезжать к купели на автотранспорте.

Противопоказано окунаться в купель людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

• сердечно-сосудистой системы (с врожденными и приобретенными пороками клапанов сердца, ишемической болезнью сердца с приступами стенокардии; перенесенным инфарктом миокарда, коронаро-кардиосклерозом, гипертонической болезнью II и III стадий);

• воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных полостей носа, отитах;

• при заболеваниях центральной нервной системы (эпилепсии, последствиях тяжелых травм черепа; склерозе сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелии; энцефалите, арахноидите);

• при заболеваниях периферической нервной системы (невритах, полиневритах);

• эндокринной системы (сахарном диабете, тиреотоксикозе);

• органов зрения (глаукоме, конъюнктивите);

• органов дыхания (туберкулезе легких - активном и в стадии осложнений, воспалении легких, бронхиальной астме, эмфиземе);

• мочеполовой системы (нефрите, цистите, воспалении придатков, воспалении предстательной железы);

• желудочно-кишечного тракта (язвенной болезни желудка, энтероколите, холецистите, гепатите);

• кожно-венерических заболеваниях.

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