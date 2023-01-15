Прогноз погоды в Якутске на понедельник, 16 января

Фото: KP.RU

Сильный туман и мороз в минус 52 градуса сохранятся в столице Якутии и в понедельник.

— Туман, утром и днем небольшой снег, ветер северный 1-3 м/с. Ночью -50-52, днем -44-46 градусов, — сообщает Якутский гидрометцентр.

Сегодня днем в Якутске было -48-50 градусов.

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