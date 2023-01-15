В Хангаласском районе Якутии два человека пострадали в ДТП с УАЗом

Фото6 ГИБДД по Якутии

14 января на региональной автодороге «Умнас» около 14 часов дня столкнулись два автомобиля, сообщает УГИБДД по Якутии.

Водитель «Тойота Вокси» ехал со стороны Покровска в Якутск. Он неправильно выбрал скорость и не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего УАЗика.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа. Водителю назначили амбулаторное лечение, а пассажира пришлось госпитализировать в больницу.

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