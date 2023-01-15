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НовостиПроисшествия15 января 2023 6:34

В Хангаласском районе Якутии два человека пострадали в ДТП с УАЗом

На дороге столкнулись два автомобиля
Михаил ГОРОХОВ
Фото6 ГИБДД по Якутии

Фото6 ГИБДД по Якутии

14 января на региональной автодороге «Умнас» около 14 часов дня столкнулись два автомобиля, сообщает УГИБДД по Якутии.

Водитель «Тойота Вокси» ехал со стороны Покровска в Якутск. Он неправильно выбрал скорость и не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего УАЗика.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа. Водителю назначили амбулаторное лечение, а пассажира пришлось госпитализировать в больницу.

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