В Нюрбинском районе восстановлено электроснабжение четырех сел

Фото: Служба спасения Якутии

Энергетики ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение населенных пунктов Нюрбинского района, сообщает пресс-служба компании.

Авария произошла ночью, около 2 часов. Бригада Нюрбинского РЭС оперативно выехала на осмотр линии. В ходе осмотра был обнаружен поврежденный участок.

По данным Службы спасения, был обнаружен упавший анкерный столб между населенными пунктами Маар и Ынахсыт. Во всех населённых пунктах заработали резервные источники питания для систем отопления.

Энергетики выполнили восстановительные работы. В 13.35 линия введена в работу. Ограничений электроснабжения нет.

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