В Якутии выявили 49 новых случаев COVID-19

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Якутии на 15 января выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал вице-премьера Ольги Балабкиной.

Из них в Якутске выявлено 25 случаев, а в соседнем Хангаласском районе — семь заболевших. Еще от трех до одного случая заболевания зафиксировано в восьми районах республики.

За сутки лабораториями республики проведено 1 172 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 721 291 тест.

За последние сутки госпитализированы два человека, а выздоровело 55 человек. Первым компонентом привиты 708 335 человек. (98,8% взрослого населения республики).

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