Новым заместителем министра ЖКХ и энергетики Якутии назначен экс-сотрудник «Якутскэнергосбыта»

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Глава республики Айсен Николаев подписал указ о назначении на должность заместителя министра ЖКХ и энергетики Сергея Кирова, сообщает пресс-служба правительства регионах

Сергей Владимирович Киров в 2013 году окончил Якутский институт водного транспорта (филиал) Новосибирской государственной академии водного транспорта.

После завершения учебы работал рулевым мотористом на теплоходе «Айсберг», принадлежащий Жиганскому району водных путей и судоходства (филиал Ленского бассейнового управления водных путей и судоходства). На этой же должности трудился на теплоходе «Омолой». Позже перешел в сферу энергетики, став помощником механика по электрооборудованию, затем электрослесарем подстанций ОАО «Сахаэнерго» в Жиганском районе.

С 2016 года Сергей Киров работал электромонтером службы высоковольтных подстанций ПАО «Якутскэнерго». В скором времени дорос до начальника отдела интеллектуальных систем учета Якутского отделения филиала ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт».

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