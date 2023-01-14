Мошенники взламывают аккаунты якутян в «Телеграме» и похищают деньги

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С начала 2023 года в отделы полиции города Якутска поступило три заявления о кражах денег с помощью мессенджера «Телеграм». Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Три жительницы Якутска получили сообщения от своих знакомых, в которых их просили одолжить деньги якобы для оплаты кредита. Ничего не подозревая, женщины отправили на указанные банковские карты от 15 до 21 тысячи рублей. Лишь спустя несколько дней они узнавали, что аккаунты их знакомых были взломаны.

Полиция столицы Якутии призывает быть бдительными и не спешить переводить деньги. Для начала стоит проверить, действительно ли вам пишет ваш знакомый, для этого можно перезвонить и убедиться во всем лично.

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