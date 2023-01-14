В Верхневилюйском районе раскрыта кража 22 килограмм жеребятины

Фото: пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

Житель Верхневилюйского района заявил в полицию о пропаже 22 килограмм мясных заготовок. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

В день происшествия мужчина выпивал со своим 37-летним знакомым в своем доме. Когда хозяин уснул, его гость решил уйти, прихватив с собой жеребятину. Он беспрепятственно проник в незапертую теплицу, откуда похитил 22 килограмма мяса. Похищенное он сбыл, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Заведено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Как установили полицейские, похититель жеребятины ранее уже был судимый по этой статье.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.