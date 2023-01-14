В Якутске в автоаварии пострадал ребенок

Фото: группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Вечером 13 января на перекрестке улиц Хабарова и проспект Ленина сбили пешехода, группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Автомобиль Honda Shuttle Hybrid при повороте налево на регулируемом перекрестке наехал на мальчика 2014 года рождения. Отмечается, что юный пешеход двигался на разрешающий сигнал светофора.

Водитель 1989 года рождения отвез пострадавшего домой. Родители отвезли ребенка в больницу, где ему диагностировали ушиб обеих колен, назначено амбулаторное лечение.

Проводится административное расследование

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