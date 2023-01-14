В марте в Якутии ожидается приезд министра культуры России Ольги Любимовой

Якутия готовится к визиту министра культуры России Ольги Любимовой Фото: Иван Макеев

Министр культуры России Ольга Любимова посетит Якутию. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на главу Минкульта республики Юрия Куприянова.

По его словам, официальный визит федерального чиновника ожидается в марте.

– Мы составляем программу, в которой будут посещение Высшей школы музыки, детских школ искусств, а также «Сахафильма». У министра культуры есть особой интерес к якутскому кино, – рассказал Юрий Куприянов.

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