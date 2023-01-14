В Якутске 14 января объявлен актированным днем для всех школьников

Фото: KP.RU

В субботу, 14 января, для всех классов школ столицы Якутии объявлен актированным днем, сообщает Управление образования города.

По данным Якутского гидрометцентра, в 6 утра в Якутске была зафиксирована температура воздуха минус 45 градусов в районе Гимеин и минус 48 в районе аэропорта. Часом позже в городе похолодало, и упомянутые метеостанции показали уже 46 градусов мороза и минус 50, соответственно.

К 10 часу утра в районе аэропорта температура опустилась уже до минус 51.

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