В Якутии сотрудница банка тайно оформила на клиента заём и кредитную карту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27-летняя жительница города Нерюнгри, работавшая специалистом отдела одного из банков, обвиняется в мошенничестве с деньгами клиентов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, схема аферы была простой. Пользуясь должностным положением, девушка получила доступ к счёту одного из клиентов, привязав свой номер телефона к его мобильному банку. После чего она направила от имени гражданина заявку в свой банк на получение займа в 300 тысяч рублей и на открытие кредитной карты.

Когда это обращение было одобрено, она начала частично переводить деньги с займа и с кредитки на свой счёт в другом банке. Всего таким образом было похищено 420 тысяч рублей, которые подозреваемая потратила на личные нужды, в том числе покупку двух дорогостоящих смартфонов.

Следователь отдела МВД России по Нерюнгринскому району завел уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 и части 3 статьи 159 УК РФ. По данным полиции, это был не первый случай. По такой же схеме девушка попыталась присвоить деньги еще двух клиентов, но операции были заблокированы банком.

Вину в содеянном уже экс-работница банка признала и полностью возместила причинённый ущерб. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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