Доверчивая якутянка за бесценок продала дорогостоящее украшение мошенникам

Фото: МВД Якутии

Жительницу Якутска обманули мошенники на сайте бесплатных объявлений. Женщина выставила на продажу золотые часы с браслетом ручной работы и запросила за них 250 тысяч рублей. Однако в итоге украшение ушло в руки мошенникам, которые заплатили за него лишь 2 тысячи.

С якутянкой связалась некая Амина из города Воронеж, и попросила прислать ей часы почтой. Она внесла предоплату – те самые 2 тысячи, – и женщина отправила ей украшение. Посылка дошла до адресата, однако остальные 248 тысяч якутянка так и не получила.

Сама Амина перестала выходить на связь и заблокировала номер. Теперь в деле будет разбираться полиция.

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