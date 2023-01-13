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НовостиПроисшествия13 января 2023 12:21

Неосторожный курильщик устроил пожар в многоэтажном доме в Якутии

Пожарным удалось не допустить серьезной трагедии
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МЧС Якутии

Фото: МЧС Якутии

В Якутии курение стало причиной пожара в многоквартирном доме. ЧП произошло в селе Маган под Якутском, в 4-этажном жилом доме на улице 40 лет Победы. Звонок пожарным поступил в 11:31 по местному времени.

Сотрудники МЧС прибыли на место через пять минут. К этому моменту из окна 4 этажа шел черный дым. Спасатели вывели из здания 12 человек, в том числе двоих жильцов квартиры, где начался пожар.

Пожарным удалось спасти квартиру, но комната, где началось возгорание, выгорела. Сотрудники МЧС полагают, что причиной возгорания стала неосторожность при курении, сейчас виновник пожара устанавливается.

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