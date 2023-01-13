Глава Якутии побывал в сквере имени Иванова в селе Оленек

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев побывал с рабочим визитом в Оленекском районе. В числе прочего, он посетил в селе Оленек сквер имени Александра Степановича Иванова – благоустройство сквера закончили в 2022 году. Николаев похвалил благоустройство и назвал Иванова своим другом.

«Как живой стоит Азока в своем самом узнаваемом жилете, меховых штанах и унтах. В правой руке он держит символ Оленекского района – оленьи рога с алмазами, а рядом с ним стоит его гитара. В благоустройстве сквера использовался местный строительный материал – это большие каменные глыбы, каждый из которых рассказывает о самых значимых делах Александра Степановича. Благоустройством сквера занимались все жители Оленька, которые очень любили и хранят память об Азоке», – написал Николаев в своем телеграм-канале.

Отметим, что Александр Иванов возглавлял Оленекский район. Он скончался в 2020 году, после чего его облик было решено увековечить в виде памятника в сельском сквере.

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