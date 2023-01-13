В Якутске увеличили грузоподъемность автозимников в трех районах

Фото: «Управтодор»

В Якутске увеличили грузоподъемность автозимников на фоне суровых морозов. В «Управтодоре» разрешили увеличить тоннаж машин на переездах в в Вилюйском, Кобяйском и Жиганском районах.

С 13 января до 30 тонн была повышена грузоподъемность на автозимнике 506-й км автодороги «Вилюй - Хампа - Кобяй» с подъездом к селу Багадя, на участке км 87+000 - км 248+530 в Вилюйском и Кобяйском улусах.

Также до 30 тонн увеличили грузоподъемность сухопутного автозимника на участке Вилюйск - Жиганск и ледовом автозимнике через Вилюй трассы «Эдьигээн» в Вилюйском и Жиганском районах.

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