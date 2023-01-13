Главврача «Центра СПИД» назначили первым замглавы Минздрава Якутии

Фото: тг-канал Дмитрия Сергина

Айсен Николаев назначил первого заместителя министра здравоохранения Якутии. Им стал Дмитрий Сергин – главный врач ГБУ РС (Я) «Центр СПИД». О назначении Николаев сообщил в своем телеграм-канале.

Сам Сергин также активно ведет свой телеграм-канал, однако свое назначение в публичном поле он пока не прокомментировал. Пост главврача СПИД-центра он занял в апреле 2021 года, до этого назначения Сергин работал главврачом Алданской центральной районной больницы. По образованию врач психиатр-нарколог.

Отметим, что назначение Сергина произошло на фоне уголовного расследования против другого первого замглавы Минздрава – Романа Савина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтракта на закупку кислородных станций и причинении ущерба бюджету на 150 миллионов рублей.

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