В Магане пожарные спасли из огня двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии

В пятницу, 13 января, в пригороде Якутска загорелся четырехэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Вызов о возгорании по улице 40 лет Победы в селе Маган поступил в 11:31. Уже через 5 минут по этому адресу прибыла пожарная машина. К тому времени из окна на последнем этаже уже валил черный дым.

С места происшествия было эвакуировано 12 человек. Пожарные вынесли из огня двух человек. Как выяснилось, пожар повредил комнату площадью 25 квадратных метров.

Всего к тушению привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Предположительно причиной пожара в МЧС назвали неосторожность при курении, виновное лицо и ущерб еще предстоит установить.

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