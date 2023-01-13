Рухнул с моста. В Нерюнгринском районе Якутии в ДТП пострадал молодой водитель

Фото: t.me/dtp_ykt

Утром 13 января на 15-м километре автодороги местного значения АЯМ–Промплощадка в Нерюнгринском районе произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

23-летний водитель на Toyota Crown превысил скорость и не справился с рулевым управлением. Он налетел на ограждение моста и рухнул вниз.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его доставили и госпитализировали травматологическое отделение Нерюнгринской больницы.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В ходе проверки выяснилось, что пострадавший в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался, в салоне автомашины находился один, был пристегнут.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.