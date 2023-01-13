Айсен Николаев встретился в День печати с военкорами республики

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

13 января, в День российской печати, глава Якутии Айсен Николаев встретился с военными корреспондентами республиканских СМИ, прошедшими обучение в Российском университете спецназа. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Военкоры рассказали ему о своих командировках в зону проведения специалньой военной операции и поведали о настрое бойцов на передовой, об уровне их снабжения, а также о том, как проходила учеба и чем отличается работа военкора.

Николаев поздравил журналистов с профессиональным праздником и отметил большую важность работы, которую они делают.

— Якутские военкоры, дающие оперативные, а главное – правдивые материалы, несут свою службу на передовой информационной войны, — отметил руководитель республики.

Он вручил военкорам награды. Их удостоились журналисты Николай Борисов, Александр Хавренко, Николай Бястинов, Олег Колесов (Талбан), Федор Григорьев и другие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.