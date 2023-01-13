В Хангаласском районе Якутии грузовик съехал с дороги и перевернулся

Фото: УГИБДД по Якутии

ДТП произошло 12 января около 22:30 ночи возле села Улахан-Ан, сообщает УГИБДД по Якутии.

42-летний водитель ехал из села Кангалассы по направлению в село Тит-Ары. Не справившись с рулевым управлением, на повороте съехал с дороги, в результате чего большегруз опрокинулся в кювет.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. В момент аварии был трезвым и пристегнут ремнем безопасности.

Фото: УГИБДД по Якутии

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