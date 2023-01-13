До двух лет тюрьмы грозит двум водителям в Якутии, перевезшим пассажиров через закрытую переправу

Фото: прокуратура Якутии

Перед судом предстанут два водителя, перевезших пассажиров через закрытую переправу Якутск — Нижний Бестях, сообщает пресс-служба Следкома Якутии.

Мужчины переправились на автомобилях Kia Rio и Toyota Ipsum с пассажирами через реку Лену в конце ноября. Тогда лед еще не окреп, движение транспорта было запрещено, стояли соответствующие знаки. Но несмотря на это, они все равно подвергли опасности жизни и здоровье граждан.

Патруль ГИБДД зафиксировал нарушения во время рейдовых мероприятий.

На водителей завели уголовные дела ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. С утвержденным обвинительным заключением они направлены в суд. Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.

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