В Якутии выявлено 57 новых случаев COVID-19
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На 13 января в Якутии выявлено 57 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о случаях.
За последние сутки в Якутске зарегистрировано 37 случаев, в Алданском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Горном, Мирнинском, Среднеколымском, Сунтарском, Усть-Майском районах – от 2 до 4 случаев коронавируса.
Лаборатории республики провели 1 616 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 718 462 теста.
За сутки госпитализировано 6 человек, выздоровели 76 человек.
Первым компонентом привиты 708 335 человек, или 98,8% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 193 464 человека, или 76% от количества лиц, у кого наступил срок.
Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.
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