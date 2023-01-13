В Якутии выявлено 57 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 13 января в Якутии выявлено 57 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о случаях.

За последние сутки в Якутске зарегистрировано 37 случаев, в Алданском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Горном, Мирнинском, Среднеколымском, Сунтарском, Усть-Майском районах – от 2 до 4 случаев коронавируса.

Лаборатории республики провели 1 616 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 718 462 теста.

За сутки госпитализировано 6 человек, выздоровели 76 человек.

Первым компонентом привиты 708 335 человек, или 98,8% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 193 464 человека, или 76% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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