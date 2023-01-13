Отключения света, тепла и газа в Якутске на 13 января

График плановых отключения света и тепла в Якутске на 13 января Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 13 января, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электроэнергии, тепла и газа в связи с плановыми ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09:00 – 17:00 Марха, Тускул 4 – кратковременное отключение по 30 минут для работы ЯОЭ.

09:30 – 12:00 202 микрорайон 14/3-25/2.

10:00 – 14:00 п. Пригород.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях теплоснабжения:

09:00 – 13:00 Дзержинского 10,10/1,10/2,10/4,12,12/1,12/4 – замена запорной арматуры.

09:00 – 12:00 Халтурина 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 – замена отвода.

13:30 – 16:00 Курашова 2, Ленина 5/2, Ярославского 6, 6/3, 8/1, 12/1 – проверка сварочных стыков.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.30 – 11.00 - 2-я База, 24, 30, 62, 64.

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