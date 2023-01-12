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НовостиПроисшествия12 января 2023 11:24

Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Якутском

ДТП оказалось не слишком серьезным, тем не менее, пассажирам потребовалась помощь врачей
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске ДТП двух иномарок закончилось госпитализацией малолетнего пассажира. Авария произошла вчера утром на улице Павла Касьянова. Там столкнулись Toyota Town Ace Noah и Honda Fit.

В ГИБДД рассказали, что 24-летний водитель «Тойоты», поворачивая налево, создал помеху встречной «Хонде», за рулем которой находился 119-летний парень.

В результате столкновения двухлетний пассажир «Тойоты» получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Травмирован оказался также 22-летний пассажир «Хонды». Впрочем, обошлось без серьезных увечий, обоих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

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