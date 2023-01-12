Жительница Якутии «инвестировала» в мошенников больше двух миллионов рублей

Фото и видео: МВД Якутии

В Нерюнгринском районе Якутии сразу трое жителей попались на уловки дистанционных мошенников. Наиболее громким оказалось дело 38-летней женщины-геолога – она передала ворам почти 2,4 миллиона рублей. Для этого она оформила на себя кредит: все это якутянка сделала в погоне за легкими деньгами.

«Геолог рассказала сотрудникам полиции, что увидела рекламу о заработке на инвестициях и оставила заявку. Сразу же с ней связались «представители» данной компании, по указанию которых она установила на телефон приложение, где отображались финансовые операции. Сначала женщина вложила 10 600 рублей, а через некоторое время её убедили оформить кредит на крупную сумму под предлогом получения большого дохода», – рассказали в полиции.

Еще одна жительница района отдала мошенникам 810 тысяч рублей. 51-летняя женщина работает контролером углеприема – с ней по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником Центробанка. Он заявил, что кто-то из местных банковских работников взял на ее имя потребительский кредит, и чтобы защититься от задолженности, женщине нужно… взять еще несколько кредитов и перевести на его счет.

Третий нерюнгринец по сравнению с этими случаями еще очень легко отделался. 31-летний мужчина решил купить с рук видеокарту на сайте объявлений. Он внес 38 тысяч рублей предоплаты, и ожидаемо остался как без товара, так и без денег.

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