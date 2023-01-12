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НовостиОбщество12 января 2023 9:45

В этом году на якутской трассе «Мухтуя» проведут тройной ремонт

В прошлом году часть автодороги размыло после ремонта
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Минтранс Якутии

Фото: Минтранс Якутии

Дорожники намерены в этом году устроить масштабный ремонт региональной трассы «Мухтуя». Планируется провести ремонтные работы сразу на трех участках в Ленском и Мирнинском районах.

«Важно уже сейчас скоординировать действия всех подрядчиков и определить запас техники, чтобы не допустить прошлогодней ситуации, когда после ливней машины застревали, и движение было затруднено», – заявил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Отметим, что трассу «Мухтуя» уже чинили в минувшем году – тогда работы проводились на 16-километровом участке. Из-за ливневых дождей один из кусков трассы размыло – этому, вдобавок, поспособствовал проезд перегруженных грузовиков.

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