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НовостиСпорт12 января 2023 9:38

Детские сборные по хоккею из Якутии поедут на первенство Дальнего Востока

Первая игра состоится уже завтра
Никита ЖЕГЛОВ