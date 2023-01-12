Детские сборные по хоккею из Якутии поедут на первенство Дальнего Востока

Якутские молодежные хоккейные сборные поедут на турниры в рамках первенства Дальнего Востока. Всего от республики будет участвовать около 80 детей разных возрастов. Первые игры начнутся уже завтра, 13 января. Турнир откроет команда «Полярные волки», которая будет играть во втором туре первенства в Хабаровске. В команде состоят молодые люди 2010 года рождения – в основном из Якутска и Нерюнгри. Первый тур якутская сборная сыграла еще в ноябре. Следующий, третий тур, пройдет в марте. Помимо команды 2010 года в Хабаровск вскоре отправится сборная 2012 года рождения, а команда 2011 года поедет в Читу. Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.