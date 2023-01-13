МегаФон запустил собственный бренд кнопочных телефонов

Салон МегаФон. Фото: пресс-служба МегаФона.

МегаФон разработал линейку современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel. Первая модель уже поступила в продажу. Планируется, что до конца 2023 года бренд займет до 50% продаж кнопочных телефонов в розничной сети оператора.

Первая модель линейки доступна в интернет-магазине МегаФона, а в феврале появится во всех салонах оператора. Телефон Fontel FP 200 оснащен цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также возможностью использовать карту памяти объемом до 32 Гб.

– Несмотря на популярность смартфонов, мы видим стабильный спрос на кнопочные телефоны в своей розничной сети. Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассчитываем, что к концу года до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице будет занимать Fontel, и рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ, – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

Доля кнопочных телефонов в сети МегаФона последние годы существенно не меняется и составляет около 15-17%. Требования пользователей к таким устройствам растут. Сейчас ключевыми характеристиками при выборе являются большой дисплей, батарея, позволяющая увеличить автономность работы, значительный объем памяти, слот для MicroSD. Модели Fontel отличают эргономичный дизайн, простой и понятный интерфейс, поэтому устройства подойдут любым пользователям, в том числе детям и пожилым людям.

Реализацией проекта, разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Вcего в 2023 году будет запущено в продажу восемь моделей под брендом Fontel. В линейке будут представлены раскладные телефоны, а также оснащенные дополнительной защитой – противоударные и водонепроницаемые. Стоимость устройств будет составлять от 590 рублей до 2990 рублей.