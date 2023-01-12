Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 13 января

Фото: «5 верст»

Днем 13 января в Якутске температура воздуха составит до -40 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, утром, днем местами туман, ветер юго-западный 1-4 м/с. Ночью -42-44°, днем -40-42°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -33, штиль.

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