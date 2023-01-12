Житель Намского района Якутии до смерти избил свою жену

Фото: пресс-служба СУ СК России по Якутии

В Намском районе Якутии задержан мужчина, до смерти избивший свою супругу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

47-летний житель села Намцы подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

10 января этого года он, будучи пьяным, поссорился с женой и нанес ей множественные удары кулаками по голове и телу. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась.

Мужчина задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, расследование продолжается.

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