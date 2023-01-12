Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
-50°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 7:13

Глава Минтранса Якутии заявил о проблемах эксплуатации самолетов типа Cessna в условиях санкций

Безопасность полетов на малых самолетах иностранного производства вызывает вопросы
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: News.Ykt.Ru

Фото: News.Ykt.Ru

В современных реалиях вызывает тревогу содержание и эксплуатация малых самолетов типа Cessna, передает ЦУР Якутии слова министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сивцева.

По словам главы ведомства, в Якутии много энтузиастов, летающих на Cessna и на других типах самолетов иностранного производства, но в условиях санкций эксплуатация и содержание этих бортов может быть под угрозой из-за отсутствия сертификатов летной годности.

Владимир Сивцев добавил, что остальная область малой авиации Якутии развивается.

– У нас есть легальные имеющие сертификаты перевозчики, которые используют Ан-2, Ми-8 и другие воздушные суда. Они участвуют на лесопожарных работах, санавиации, перевозке товаров Якутопторга. Эту работу мы продолжим. Будем помогать авиаперевозчикам закупать новые самолеты, – отметил Владимир Сивцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии аварийно приземлился частный самолет

Экипаж остался цел, хотя самолет потрепало при посадке (подробнее)