Глава Минтранса Якутии заявил о проблемах эксплуатации самолетов типа Cessna в условиях санкций

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В современных реалиях вызывает тревогу содержание и эксплуатация малых самолетов типа Cessna, передает ЦУР Якутии слова министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Сивцева.

По словам главы ведомства, в Якутии много энтузиастов, летающих на Cessna и на других типах самолетов иностранного производства, но в условиях санкций эксплуатация и содержание этих бортов может быть под угрозой из-за отсутствия сертификатов летной годности.

Владимир Сивцев добавил, что остальная область малой авиации Якутии развивается.

– У нас есть легальные имеющие сертификаты перевозчики, которые используют Ан-2, Ми-8 и другие воздушные суда. Они участвуют на лесопожарных работах, санавиации, перевозке товаров Якутопторга. Эту работу мы продолжим. Будем помогать авиаперевозчикам закупать новые самолеты, – отметил Владимир Сивцев.

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