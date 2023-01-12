В Якутске откроется волонтерский «Добро.Центр»

Фото: АГИКИ

В столице Якутии откроется Центр общественного развития «Добро.Центр» на базе Арктического государственного института культуры и искусств. Организация будет развивать волонтерские и благотворительные проекты, рассказалаТАСС ректор Саргылана Игнатьева.

Это будет один из филиалов Ассоциации волонтерских центров, которые планируется запустить в 1 117 городах России по социальной франшизе. Лицензионный договор с якутским вузом был подписан в декабре 2022 года, сообщила Cаргылана Игнатьева.

По ее словам, что «Добро.Центра» АГИКИ будет профильным в области культуры и креативных индустрий. Его главной целью станет работа со студенческими лидерами.

В республике первый «Доброцентр» открылся в конце 2022 года на базе центра дополнительного образования города Удачный Мирнинского района.

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