В Якутии 18-летний водитель без прав врезался в «КамАЗ»

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

11 января около 17 часов вечера в городе Томмот Алданского района произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

18-летний водитель на Toyota Mark II не справился управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим «КамАЗом» под управлением 54-летнего водителя.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека: водитель и два пассажира Toyota Mark II — мужчины 1979 г.р и 1964 г.р. Пострадавшие были доставлены и госпитализированы в Алданскую ЦРБ.

В ходе проверки выяснилось, что водитель иномарки права на управление транспортными средствами не имеет, к административной ответственности в течение года за это привлекался два раза.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Камазист имеет 30-летний стаж вождения, к административной ответственности не привлекался. В ДТП он не пострадал. Оба водителя были трезвыми, были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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