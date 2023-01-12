Отключения света в Якутске на 12 января Фото: Виктор Сергеев

В четверг, 12 января, по ряду адресов в Якутске прервется подача электричества в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроснабжения:

09:00 – 17:00 Хатын-Юряхское шоссе 7,9 км, Дачная, р-н Белое озеро – кратковременное отключение по 30 минут.

09:00 – 12:00 Сергеляхское шоссе 7 км.

09:30 – 12:00 50 лет Советской Армии 9-21 с др., 1-я Даркылахская 1-40/1, 2-я Даркылахская част., Кржижановского 9-13/3.

10:00 – 14:00 Вилюйский тракт 3-4 км.,6 км, Билибина 2/2а,4/5,4/2,4/2,4/3, пер. Базовый, Окружная дорога част., Ильменская 63 с др., Борисовка -3, Три Сосны част., Х-Юрях 9 км 40.

13:30 – 15:30 мкрн. Марха частично.

14:00 – 16:00 Вилюйский тракт 6 км 1,3.

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