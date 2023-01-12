В Усть-Алданском районе Якутии построят новые очистные сооружения

Фото: ЯСИА

В селе Борогонцы Усть-Алданского района планируется к 2024 году построить новые канализационные очистные сооружения, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Район также подал заявку на финансирование ремонта муниципальных дорог, отметил на встрече с главой Якутии руководитель Усть-Алданского района Алексей Федотов.

В 2023 году начнется строительство новых канализационно-очистных сооружений в селе Борогонцы. Это позволит уже к 2024 году обеспечить жителям Мюрюнского наслега круглогодичный доступ к чистой питьевой воде. Проведены изыскания, разрабатывается проектно-сметная документация с прохождением государственной и экологической экспертизы.

А за счет средств Дорожного фонда Якутии на территории района планируют провести ремонт муниципальных дорог.

«В 2023 году мы продолжаем работу по строительству социальных объектов, объектов ЖКХ и энергетики. В республике 2023 год объявлен Годом труда, в районе также объявлен год развития инфраструктуры», — подчеркнул глава Усть-Алданского района.

В 2022 году в районе ввели порядка 10 объектов образования, культуры и спорта, в том числе по национальным проектам. На средства субсидии из Дорожного фонда республики проведен ремонт улиц села Борогонцы. Также в районе начала работать автоматизированная котельная «Восток 1», которая заменила две устаревшие нефтяные котельные. Объект построен при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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