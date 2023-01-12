На улицах Якутска полиция поймала четыре мобильные «алкашки»

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Полиция Якутска провела оперативно-профилактическую операцию «Быт», в ходе которой выявила 23 факта незаконного оборота алкогольной продукции и изъяла 968 литров, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Так, выявлены 17 фактов реализации алкоголя с нарушением установленного времени продажи в продуктовых магазинах и пивных барах. На улицах Лонгинова, Петра Алексеева и Дзержинского задержали нарушителей, продававших алкоголь из машин — всего четыре факта.

Кроме того, продавцы магазинов на Петра Алексеева и Семена Данилова сбыли алкоголь, который не принадлежит магазину. К тому же у них не было соответствующего разрешения на продажу алкогольной продукции.

На нарушителей составили административные протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ст. 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции продолжаются.

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