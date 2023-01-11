Якутские объекты ЖКХ переведут на усиленный режим работы из-за 60-градусных морозов

Фото: KP.RU

В Якутии объекты ЖКХ переведут на усиленный режим работы после неутешительных прогнозов синоптиков. Эксперты предсказывают сильное похолодание по всей территории республики.

По прогнозам ЯУГМС, с 12 января в Вилюйской группе районов температура опустится до -58°. На севере Якутии похолодает еще сильнее – там ожидаются температуры до -65°.

«Первый зампред правительства подчеркнул, что при температуре ниже -40 градусов ресурсоснабжающим организациям запрещается проводить плановые работы, а при внештатных ситуациях необходимо устранять причины оперативно», – отметили в правительстве региона.

Напомним, что ЧС, связанная с заморозками, произошла на 1 января в Якутске. Праздники жители микрорайона Сатал встретили без света, из-за чего их дома моментально промерзли, а трубы и радиаторы отопления полопались.

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