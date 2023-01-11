В Якутске закончили новый современный корпус школы №12

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска показали фотографии нового корпуса школы №12. Свежее здание построили рядом со старым, и соединили оба корпуса закрытым коридором. На время ремонта в старом крыле все уроки перенесут в новое здание.

«Проект нового здания школы был готов еще в 2018-м, но лишь сейчас наша мечта сбылась. 30 светлых кабинетов готовы принять ребят, остались лишь последние подготовительные штрихи. Уверен, что уже в январе мы начнем здесь учиться» – сообщил директор СОШ №12 Михаил Уйгуров.

Старый корпус на ремонте будет недолго – его обещают вернуть в строй уже к следующему учебному году. Там будут обучаться младшеклассники, а старшеклассников переселят в новое здание.

Фото: мэрия Якутска

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