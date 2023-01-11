Прогноз погоды в Якутске на четверг, 12 января

Фото: KP.RU

Днем 12 января в Якутске температура воздуха составит до -37 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, местами туман, ветер юго-западный 2-5 м/с. Ночью -39-41°, днем -37-39°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -32 градуса, штиль.

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