В Якутии заболеваемость ОРВИ снизилась на 36 процентов

Фото: Мария ЛЕНЦ

На конец первой недели 2023 года в Якутии отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 36,0% по сравнению с предыдущей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики.

В целом по республике зарегистрировано 4790 случаев ОРВИ, эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 19,8%, а в возрастной группе 15 лет и старше — на 94,5%.

По результатам лабораторного мониторинга на прошедшей неделе отмечается преимущественно циркуляция вирусов гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться.

На вирусы гриппа приходится 78% от всех находок, с доминированием вирусов гриппа А(H1N1)2009.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.