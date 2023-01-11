В Якутии выбрали лучших журналистов 2022 года

Фото: Якутия 24

Опубликованы итоги конкурса журналистов и СМИ за 2022 год, выбраны победители по 10 номинациям, пишет ЯСИА.

В номинации «Золотое перо» было подано восемь заявок, но победителем стала корреспондент городской газеты «Киин куорат» Айыына Ксенофонтова.

Награду «Золотой микрофон» присудили ведущему и автору телепроектов НВК «Саха» Максиму Березину, а лучшим радиоведущим стал редактор дирекции радиовещания НВК «Саха» Иван Тарасов.

Победители в других номинациях:

— «Дебют года» — Айтал Павлов, корреспондент информационной программы «Вести Саха» ГТРК «Саха».

— «Интернет-издание года» — детский канал «Чохоон» НВК «Саха».

— «Дизайн года» — Арсентий Афанасьев, технический редактор редакции газеты «Хаҥалас» ГАУ РС (Я) “Сахапечать».

— «За результативность» — Саргылана Багынанова, корреспондент газеты «Кыым».

— «Медиаперсона года» — Мария Христофорова, генеральный директор ООО «Ситим-Медиа», народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн).

— «Общественный корреспондент года» — Валентина Соломонова, общественный корреспондент газеты «Ил Тумэн».

— Специальный приз «Пресс-служба года» — отдел пресс-службы окружной администрации Якутска.

В этом году не были выявлены победители в номинациях «Фото года» и «Лучшее республиканское издание», так как поступило только по одной заявке.

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