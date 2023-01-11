Во Владивосток доставлена очередная партия оснащения для военнослужащих Якутии

Фото: ЯСИА

Сотрудники опорного пункта Единого координационного центра Якутии во Владивостоке получили груз с дополнительной экипировкой для бойцов из республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Об этом 11 января на брифинге заявил постоянный представитель Якутии по ДФО Ким Борисов.

Груз в течение текущей недели будет отправлен в опорный пункт республики в зоне СВО. Также постпредство продолжает работу по оказанию помощи военнослужащим, получивших ранения в ходе СВО и проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях Дальнего Востока.

Это не первый груз с дополнительной экипировкой, который будет отправлен в зону СВО из опорного пункта во Владивостоке. Предыдущая большая партия груза была отправлена в конце ноября 2022 года.

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