Лидер движения «Якутия с тобой!» предложил желающим помочь в обеспечении бойцов лекарствами

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Штаб Республиканского общественного движения «Якутия с тобой!» предлагает желающим помочь в обеспечении бойцов лекарствами, в том числе антибиотиками и противовирусными препаратами.

Об этом 11 января на брифинге заявил лидер движения Айыл Дьулурха, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Движение примет неравнодушных граждан лекарства и доставит их в штаб. Также граждане могут сделать покупки в аптеках вместе с волонтерами.

Такая практика вызвана тем, что пункт сбора помощи военнослужащим не имеет права принимать медикаменты от не специализированных учреждений.

«Сегодня при содействии минздрава Якутии определены аптеки, где мы можем приобрести медикаменты для бойцов с минимальной наценкой», - сообщил Айыл Дьулурха.

Родственники военнослужащих, выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, могут направлять им свои письма, а также посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Пункт сбора гуманитарной помощи Общественного движения «Якутия с тобой!» продолжает свою работу и находится по адресу г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с торца, с 10:00 до 19:00 без выходных.

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