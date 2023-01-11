В Якутии начнется строительство 9 новых котельных

Фото: пресс-служба ГУП "ЖКХ РС(Я)"

В 2023 году стартует строительство 9 объектов теплоснабжения, которые заменят 15 отслуживших свой срок котельных в 6 районах Якутии. Об этом сообщил представитель ГУП «ЖКХ РС(Я)» на совещании у главы республики Айсена Николаева, информирует пресс-служба правительства региона.

Возведение новых теплоисточников суммарной мощностью 67,86 МВт пройдет при поддержке Фонда по реформированию ЖКХ. Заявка на модернизацию коммунальной инфраструктуры была одобрена в прошлом году на заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ. На эти цели из средств Фонда национального благосостояния выделено 1,4 млрд рублей. Дополнительные 362 млн рублей предусмотрены в бюджете ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Планируется построить котельные в селах Борогонцы Усть-Алданского района, Чычымах Таттинского района, Суола-Морук и Беке Мегино-Кангаласского района, Толон Чурапчинского района, Боробул Таттинского района, поселке Хандыга Томпонского района. В селе Абага Амгинского района будет произведен перенос модульного теплоисточника в 2,4 МВт.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» строится водозаборное сооружение в Олекминске и системы водоснабжения в селах Амга и Алтанцы Амгинского улуса. Будет продолжено создание полигона твердых коммунальных отходов в городе Якутске.

Айсен Николаев распорядился найти возможность обустройства автозимника по маршруту Тополиное – Батагай, что поможет снизить убытки предприятия. Без этого доставка топлива из шахты Джебарики-Хая в Верхоянский филиал требует значительных средств во время навигации.

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