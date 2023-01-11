Работник ломбарда в Якутске украл золото и гаджеты на сумму более миллиона рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Якутске молодой работник ломбарда подозревается в краже золота и техники на сумму свыше миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Недостачу товарно-материальных ценностей выявили перед Новым годом в ходе ревизии. Администратор заведения обратился с заявлением в полицию.

Выяснилось, что к кражам причастен 21-летний сотрудник ломбарда. Парень вынес с места работы золотые ювелирные украшения и два гаджета.

На него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 «Присвоение в особо крупном размере».

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