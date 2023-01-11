В Якутске реальный срок получил очередной любитель пьяной езды

Фото: прокуратура Якутии

За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения осужден житель Якутска, сообщает прокуратура республики.

В октябре 2022 года сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, у него уже была судимость за вождение в пьяном виде.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев 7 дней.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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