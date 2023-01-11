Пойман и осужден один из телефонных мошенников, обманывавших якутян

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Владивостока, обманувший по телефону якутян почти на три миллиона рублей, приговорен к восьми годам исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В сентябре 2020 года 35-летний подсудимый вошел в состав организованной преступной группы как исполнитель. Находясь в помещении кол-центра во Владивостоке, он звонил якутянам и представлялся сотрудником одного из сотовых операторов. Своим жертвам мошенник говорил, что с баланса их абонентских номеров списаны денежные средства, и предлагал вернуть их, переведя деньги на расчетный счет банка. Ничего не подозревавшие жертвы сообщали злоумышленнику номера своих банковских карт, а также коды и пароли.

Всего за год «работы» подсудимого общая сумма похищенных средств составила более 2,8 миллиона рублей.

Мужчину признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в значительном и крупном размере, а также с банковского счета, в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

В отношении иных членов организованной группы уголовное дело находится на стадии расследования.

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