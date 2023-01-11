Отключения света и тепла в Якутске на 11 января

Фото: depositphotos.com

В среду, 11 января, в ряде районов Якутска временно прервется подача электроэнергии и тепла в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

С 09:00 – 17:00 Речевая школа 41, К.Алексеева 2 по 12/1, Широких-Полянского 7/1 по 11/2, Лермонтова 154/2, 156,156/1, Сибирская, Таежная, С/поле 6, Хатын-Юрях шоссе 7,9 км., Пригород частично, Софронова 1 по 23, Лесная 5/1 – кратковременное отключение по 30 минут.

С 09:30 до 11:30 Ильинка 1/1 по 5/1, Воинская 10/1.

С 10:00 до 14:00 Речевая школа, Покровский тр.10 км., 7 км, 14 км., 20 км, мкр. Птицефабрика (частично) Покровское ш. 10 км., СОТ Юннат. Старопокровский тр. 130/14.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении теплоснабжения:

09.00 – 12.00 - ул. Ярославского, 6, 6/3, 8/1, 12/1, ул. Курашова, 2, ул. Ленина, 5/2.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.