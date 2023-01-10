В Якутии задержали подозреваемого в изнасиловании малолетних детей своей сожительницы

Фото: прокуратура Якутии

В Якутии задержали мужчину, которого подозревают в сексуальных преступлениях против двух детей. Он проживал с ними под одной крышей, вернее, сожительствовал с их матерью. Своим положением он пользовался почти три года – с января 2018 года по декабрь 2020-ого.

Как сообщили в прокуратуре Мегино-Кангаласского района, преступления происходили в поселке Нижний Бестях. Гражданин 1991 года рождения воспользовался беспомощным состоянием девочек 2013 и 2012 годов рождения. Сейчас его подозревают в совершении двух преступлений, подпадающих под статью об изнасиловании, и еще двух случаях «иных действий сексуального характера».

В прокуратуре не уточнили подробности, но судя по всему, кто-то из детей рассказал о случившемся матери. Подозреваемый был задержан, сейчас его планируют поместить под стражу.

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